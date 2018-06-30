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Невесты Казани устроили футбольный матч в центре Фан-Феста города

Татар-информ

30 июня 2018, 13:10

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Житель Алькеевского района стал флагоносцем в матче Чемпионата мира по футболу

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Фото: alki-rt.ru

Юноша – активный игрок команды по водному поло в бассейне «Ляйсан», также занимается футболом с шести лет.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Юный житель Базарных Матак Булат Низамов стал флагоносцем на одном из матчей мундиаля, проходившим на стадионе «Казань Арена», пишут «Алькеевские вести».

Булат Низамов окончил 8 классов гимназии имени Наби Даули. Юноша – активный игрок команды по водному поло в бассейне «Ляйсан», также занимается футболом с шести лет. Заветная мечта мальчика – связать свою судьбу с профессиональным футболом.

В апреле этого года Булат увидел в Instagram`e конкурс среди подростков от спортивного партнера ФИФА. Выполняя условия конкурса, он отправил организаторам свою фотографию и рассказ «Моя футбольная история». В итоге Булат получил приглашение на матч между сборными Ирана и Испании, который состоялся 20 июня на стадионе «Казань Арена».

В конкурсе приняли участие более 700 юных футболистов. Среди них выбрали триста человек, в том числе и Булата Низамова.

Перед началом матча в торжественной церемонии Булат и пятеро таких же мальчиков-футболистов вынесли на стадион один из флагов ФИФА голубого цвета. Их одели в специальную форму, которую позже подарили им. После торжественной церемонии мальчики смотрели матч в гостевой ложе стадиона.

Булат признается, что о таком он мог только мечтать – вблизи он увидел знаменитых футболистов мира, стоял с их тренерами на одном стадионе. Мальчик старается смотреть все матчи мундиаля и особенно болеет за сборную России.

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