Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Татарстане водителя зажало в салоне разбитой «Лады» после столкновения с фурой из Брянска, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о лобовом столкновении фуры и легковушки на 758-м км трассы М7 пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в субботу около пяти часов утра.
30-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес» с брянскими номерами. В результате аварии водителя легковушки зажало в салоне.
Прибывшие на место ДТП сотрудники ПСЧ №112 деблокировали двери отечественного автомобиля, вытащили мужчину и передали его в руки медикам скорой помощи. После этого спасатели отключили аккумулятор у легковушки и смысли с дороги топливо.
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