Авария произошла сегодня рано утром на 758-м км трассы М7 «Волга».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Татарстане водителя зажало в салоне разбитой «Лады» после столкновения с фурой из Брянска, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о лобовом столкновении фуры и легковушки на 758-м км трассы М7 пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в субботу около пяти часов утра.

30-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовиком «Мерседес» с брянскими номерами. В результате аварии водителя легковушки зажало в салоне.

Прибывшие на место ДТП сотрудники ПСЧ №112 деблокировали двери отечественного автомобиля, вытащили мужчину и передали его в руки медикам скорой помощи. После этого спасатели отключили аккумулятор у легковушки и смысли с дороги топливо.

Пострадавшего на каретах скорой помощи доставили в 7-ю горбольницу Казани.



