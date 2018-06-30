В момент ЧП на борту находились 55 человек и четверо членов экипажа.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). На реке Лена в Якутии на мель сел теплоход с полусотней пассажиров, сообщает ТАСС.

ЧП произошло вблизи поселка Маймага Намского района республики. Теплоход следовал из Сангара в Якутск. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа.

Сообщается, что в результате инцидента ушибы получили два человека. Проводится доследственная проверка.

