(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). На реке Лена в Якутии на мель сел теплоход с полусотней пассажиров, сообщает ТАСС.
ЧП произошло вблизи поселка Маймага Намского района республики. Теплоход следовал из Сангара в Якутск. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа.
Сообщается, что в результате инцидента ушибы получили два человека. Проводится доследственная проверка.
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