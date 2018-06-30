Головин попал в символическую сборную ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: rfs.ru
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Полузащитника сборной РФ Александра Головина включили в символическую сборную группового чемпионата мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистический портал Who Scored.
У российского игрока на счету один гол и две результативные передачи за два матча.
Футболист российской сборной находится в топ-3 самых высокого оцененных игроков до 23 лет. В тройку также вошли колумбийский игрок Йерри Мине и уругваец Хосе Хименесу.
Согласно статистке партнером Головина по центру поля в символической команде стал игрок бразильской сборной Филиппе Коутиньо, который отметился двумя голами и одной голевой передачей.
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