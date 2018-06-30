США оценивают возможность вывода американских войск из Германии

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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Пентагоне анализируют последствия и стоимость вывода американских войск, которые базируются в ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание The Washington Post.
По данным американской газеты, вопрос о возможности вывода войск назрел на фоне растущего напряжения между главой США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель.
На встрече с советниками Трамп выразил удивление размером контингента и пожаловался на то, что другие страны недостаточно тратят на оборону.
The Washington Post пишет, что европейские чиновники встревожились и сейчас пытаются понять, серьезные ли намерения американского Президента насчет вывода войск.
Представитель Минобороны США Эрик Паон опроверг возможность реализации этой идеи и заявил, что в ведомстве такие исследования проводятся регулярно.
Во время саммита НАТО в 2014 году участники приняли решение о том, что в будущем все члены организации будут доводить свои оборонные расходы до 2 процентов от ВВП. Президент США неоднократно призывал партнеров выполнять условия договоренности, угрожая сократить участие Соединенных Штатов в общих программах по обеспечению безопасности стран — членов НАТО.
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