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Алексей Анисимов

30 июня 2018, 11:48

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Диего Марадона прилетит в Казань на матч сборных Аргентины и Франции

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Фото: соц сети

Легенда аргентинского футбола поддерживает команду своей страны на чемпионате мира в России.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прилетит в Казань на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Ранее СМИ сообщали о проблемах Марадоны со здоровьем, которые возникли у него по ходу матча аргентинцев против команды Нигерии. Позже сам Диего развеял все домыслы, объяснив, что из-за болей в шее врач рекомендовал покинуть ему стадион после первого тайма. «Но разве я могу уйти?» — эмоционально написал Марадона. После того матча Диего попал во все ленты ведущих мировых СМИ, слишком бурно отмечая победу своей команды и показывая неприличные жесты. 

Легендарный аргентинец посещает матчи чемпионата мира по программе легенд ФИФА, инициатором которой стал президент организации Джанни Инфантино — она заключается в том, что на матчах мундиаля в России должен быть хотя бы один легендарный представитель играющих сборных. За посещение матчей чемпионата мира Марадона получает от ФИФА около 11 тысяч евро. Кроме того, организация оплачивает расходы аргентинца на проживание и транспорт. 

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D чемпионата мира и попала в 1/8 финала на команду Франции — матч пройдет в Казани 30 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.

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