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Татар-информ

30 июня 2018, 11:58

Экономика и финансы

C 1 июля бюджетники России перейдут на карту «Мир»

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В Татарстане выпущено 887 тыс. карт национальной платежной системы «Мир».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). С 1 июля все работники бюджетной сферы в России и студенты смогут получать заработную плату или госстипендию только на карты «Мир», это предписывается Федеральным законом «О национальной платежной системе». Для получения выплат на карты «Мир» работники бюджетных организаций писали по месту работы заявления о перечислении зарплаты на эти карты. Национальный платежный инструмент принимают все банкоматы и терминалы Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка России.

По данным Нацбанка РТ, на 1 апреля этого года на территории республики выпущено 6,8 млн платежных карт.

«Из них 887 тыс. — карты национальной платёжной системы „Мир“ для всех категорий граждан. Количество карт в Республике Татарстан с начала года выросло на 17,5 процента», — отметили в пресс-службе.

Доля национальных платежных карт в общем объеме банковских карт региона составляет 13 процентов.

«В период с января по апрель текущего года держатели карт „Мир“ в Татарстане осуществили безналичную оплату покупок на сумму 6,4 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает показатели предыдущего квартала. По платёжным картам „Мир“ при оплате покупок в среднем в день совершается 120 тыс. транзакций», — добавили в отделении ЦБ РФ.

Действующим пенсионерам карта «Мир» будет выдаваться по мере истечения срока действия имеющихся у них карт, вплоть до 1 июля 2020 года, когда эта процедура должна полностью завершиться.

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка «Россия», СМП-банка и их «дочек» из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

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