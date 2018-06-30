Авария произошла около полуночи в селе Сарманово.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Четыре человека были госпитализированы после ДТП в Сармановском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии на улице Вахитова в селе Сарманово пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня около полуночи. Очевидцы ДТП сообщили, что столкнулись «Лада» 14-й модели и «ЗАЗ Шанс».

Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №131 отключили аккумуляторы у искореженных автомобилей и с помощью ГАСИ вскрыли двери разбитых машин и смогли вытащить пострадавших.

В результате ДТП различные травмы получили четверо мужчин. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в Альметьевскую медсанчасть.



