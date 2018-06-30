Рекомендуем
Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Четыре человека были госпитализированы после ДТП в Сармановском районе Татарстана, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение об аварии на улице Вахитова в селе Сарманово пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня около полуночи. Очевидцы ДТП сообщили, что столкнулись «Лада» 14-й модели и «ЗАЗ Шанс».
Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №131 отключили аккумуляторы у искореженных автомобилей и с помощью ГАСИ вскрыли двери разбитых машин и смогли вытащить пострадавших.
В результате ДТП различные травмы получили четверо мужчин. Пострадавших на машинах скорой помощи доставили в Альметьевскую медсанчасть.
Следующая новость
Авария произошла сегодня рано утром на 758-м км трассы М7 «Волга».
В момент ЧП на борту находились 55 человек и четверо членов экипажа.
В Татарстане выпущено 887 тыс. карт национальной платежной системы «Мир».
Легенда аргентинского футбола поддерживает команду своей страны на чемпионате мира в России.
Авария произошла около полуночи в селе Сарманово.
У 27-летнего парня обожгло более 90 процентов тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии.
На тлевшие кучи мусора высыпали пять тысяч кубометров земли.
Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля