Американский журнал назвал худшего и лучшего игрока сборной России во время ЧМ-2018

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов/архив
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Американский журнал FourFourTwo составил список лучших и худших игроков команд, которые вышли в плей-офф мундиаля, сообщает РИА Новости.
Лучшим игроком среди российских спортсменов издание назвало полузащитника Александра Головина. Журнал отметил его результативность: один забитый мяч и две голевые передачи.
Худшим игроком, по мнению журналистов, стал вратарь Игорь Акинфеев, поскольку во время встречи с Уругваем он был медлительным и пропустил три гола.
Следующий матч России со сборной Испании пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники».
Следующая новость
Авария произошла сегодня рано утром на 758-м км трассы М7 «Волга».
В момент ЧП на борту находились 55 человек и четверо членов экипажа.
В Татарстане выпущено 887 тыс. карт национальной платежной системы «Мир».
Легенда аргентинского футбола поддерживает команду своей страны на чемпионате мира в России.
Авария произошла около полуночи в селе Сарманово.
У 27-летнего парня обожгло более 90 процентов тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии.
На тлевшие кучи мусора высыпали пять тысяч кубометров земли.
Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля