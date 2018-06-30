Американский журнал назвал худшего и лучшего игрока сборной России во время ЧМ-2018

1 июля на московском стадионе «Лужники» пройдет матч Россия – Испания.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Американский журнал FourFourTwo составил список лучших и худших игроков команд, которые вышли в плей-офф мундиаля, сообщает РИА Новости.

Лучшим игроком среди российских спортсменов издание назвало полузащитника Александра Головина. Журнал отметил его результативность: один забитый мяч и две голевые передачи.

Худшим игроком, по мнению журналистов, стал вратарь Игорь Акинфеев, поскольку во время встречи с Уругваем он был медлительным и пропустил три гола.

Следующий матч России со сборной Испании пройдет 1 июля на московском стадионе «Лужники».