В День молодежи команда «КАМАЗ-Мастер» покажет эксклюзивное автошоу

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах команда «КАМАЗ-Мастер» покажет эксклюзивное автошоу. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».

Демонстрация пройдет на городском Майдане в честь Дня молодежи.

В автошоу зрители смогут увидеть новейший гоночный грузовик, технические характеристики которого пока не разглашаются. Пилотная команда продемонстрирует автодрифт и прыжки «КАМАЗа» через трамплин.

Также на Майдане будет представлен первый «КАМАЗ» команды гонщиков 1988 года, которые заняли 2 место на ралли в Польше, его специально восстановили к 30-летнему юбилею «КАМАЗ-Мастера».

Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов посетил выставку гоночных машин «КАМАЗ-Мастер».