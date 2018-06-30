В День молодежи команда «КАМАЗ-Мастер» покажет эксклюзивное автошоу

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Фото: m.vestikamaza.ru
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Набережных Челнах команда «КАМАЗ-Мастер» покажет эксклюзивное автошоу. Об этом пишут «Вести КАМАЗа».
Демонстрация пройдет на городском Майдане в честь Дня молодежи.
В автошоу зрители смогут увидеть новейший гоночный грузовик, технические характеристики которого пока не разглашаются. Пилотная команда продемонстрирует автодрифт и прыжки «КАМАЗа» через трамплин.
Также на Майдане будет представлен первый «КАМАЗ» команды гонщиков 1988 года, которые заняли 2 место на ралли в Польше, его специально восстановили к 30-летнему юбилею «КАМАЗ-Мастера».
Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов посетил выставку гоночных машин «КАМАЗ-Мастер».
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