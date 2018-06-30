Минобороны заключило первый договор о поставке истребителей Су-57

Алексей Криворучко отметил, что поставки начнутся уже в ближайшее время.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Замминистра обороны России Алексей Криворучко заявил, что ведомство заключило первый контракт о поставке 12 истребителей пятого поколения Су-57, сообщает РБК.

Гособоронзаказ был заключен с Комсомольский-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина. Криворучко отметил, что КнААЗ «прекрасно справляется с работой», и поставки начнутся уже в ближайшее время.

Су-57 являются истребителями нового поколения, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных целей. Характеристики самолета пока остаются засекреченными. Известно, что пара боевых машин принимала участие в параде в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.