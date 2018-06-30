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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Татарстане двое молодых мужчин и женщина обгорели на пожаре в частном доме, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о пожаре в селе Алгаево Мамадышского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 рано утром в субботу, 30 июня.
Огонь охватил частный кирпичный на улице Большая. 50-летняя женщина и двое мужчин – 27 и 25 лет – выбрались из горящего строения самостоятельно. Медики скорой помощи доставили пострадавших в Мамадышскую ЦРБ. У женщины и 25-летнего парня обожжено 25 процентов тела. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. У 27-летнего мужчины огнем обожгло 99 процентов тела. Он находится в крайне тяжелом состоянии.
Пожарные ПСЧ №121 смогли быстро справиться с огнем. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.
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У 27-летнего парня обожгло более 90 процентов тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии.
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