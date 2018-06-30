Посол США в Эстонии уходит со своего поста из-за недовольства политикой Трампа

Посол добавил, что уходит в отставку «охотно и с глубокой благодарностью».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Посол Соединенных Штатов в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший подал в отставку из-за того, что не согласен с резкими высказываниями Президента США, сообщает РБК со ссылкой на Foreign Policy.

Мелвилл-младший, который последние три года возглавлял американскую дипмиссию в Эстонии, выразил недовольство критикой Трампа европейских союзников.

«Для президента говорить, что Евросоюз „был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку“, или что „НАТО также плоха, как и НАФТА“, неверно фактически, и это доказывает мне, что пришло время уходить», — подчеркнул Мелвилл.

Посол добавил, что уходит в отставку «охотно и с глубокой благодарностью».

Госдеп США официально не комментировал отставку главы дипмиссии в прибалтийской республике.

Мелвилл проработал в качестве дипломата почти 33 года. До поста главы дипмиссии США в Эстонии он работал также в посольстве США в Берлине, в России, ГДР (1986-1988 годы), на Сейшельских островах, в Париже в НАТО.