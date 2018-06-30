В Пермском крае начали взимать платежи за дождь

Жительница одного из домов пожаловалась на новый пункт «ОДН за сточные воды», который появился в квитанции за коммунальные услуги.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Работники коммунального хозяйства города Кунгур с мая начали взимать налог с жителей за сточные дождевые воды, об этом пишет местное издание «Искра».

Жительница одного из домов пожаловалась на новый пункт «ОДН за сточные воды», который появился в квитанции за коммунальные услуги. Ежемесячный сбор составляет 7 рублей.

В УК «Наш дом» объяснили, что взимается плата за воду, которая по водостокам попадает в канализацию. Женщина отметила, что вода стекает во двор.

В городском «Водоканале» заявили, что данный сбор «абсолютно законен» и взимается на основании приказа Региональной службы по тарифам, которая вступила в силу с 12 февраля 2018 года.