На Украине заявили о беспомощности военного флота перед Россией в Азовском море

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля», — прокомментировал ситуацию Георгий Тука.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Заместитель министра Украины по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука заявил, что страна не может ничего противопоставить военному флоту России в Азовском море, сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на призыв председателя общественной организации «Правое дело» Дмитрия Снегирев о том, чтобы украинская армия должна «эффективно отреагировать» на действия российского флота, используя «современные разработки ВПК».

Тука подчеркнул, что стране нечем оказывать сопротивление военному флоту РФ.

«Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля», — прокомментировал он призыв Снегирева.

Отношения двух стран на Азовском море обострились после задержания в марте украинским пограничниками крымского судна «Норд» под российским флагом.