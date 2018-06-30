Смертельное ДТП произошла на трассе недалеко от уезда Хэндун.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Жертвами аварии с участием автобуса и фуры в Китае стали 18 человек, сообщает РИА Новости.

Смертельное ДТП произошло накануне днем на скоростной трассе вблизи уезда Хэндун в провинции Хунань.

По предварительной версии, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Жертвами аварии стали 18 человек. Еще 14 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы.

