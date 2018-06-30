Рекомендуем
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Жертвами аварии с участием автобуса и фуры в Китае стали 18 человек, сообщает РИА Новости.
Смертельное ДТП произошло накануне днем на скоростной трассе вблизи уезда Хэндун в провинции Хунань.
По предварительной версии, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Жертвами аварии стали 18 человек. Еще 14 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы.
Следующая новость
У 27-летнего парня обожгло более 90 процентов тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии.
Очаги тления были засыпаны пяти тысячами кубометрами грунта.
Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.
Известный тележурналист и профессиональный рыболов приехал в Татарстан в поисках тем для нового проекта на телеканале «Дикий».
Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.
Средства на строительство бассейна были выделены из республиканского бюджета.
В состязаниях примут участие фермерские команды из восьми районов республики.
В мероприятии примут участие 20 фольклорных коллективов из 17 районов Татарстана, а это – около трехсот артистов.
Откроет праздник театрализация «Расстелю судьбы я жизни полотно», в котором примут участие мифологические персонажи мордовского эпоса.
Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.
Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля