Система «Меркурий» затронет широкий спектр пищевой продукции — мясо, молоко, рыба, консервы, детское питание и т. д.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). С 1 июля в России начинает действовать система электронной ветеринарной сертификации под названием «Меркурий», разработанная Россельхознадзором.

Она затронет широкий спектр пищевой продукции — мясо, молоко, рыба, консервы, детское питание и т. д.

Для аграриев, в том числе и Татарстана, первые полгода работы новой базы будут «лояльными» — до 1 января штрафы за отсутствие регистрации в «Меркурии» налагаться не будут. Отметим, что за нарушение требований предусмотрены штрафы по КоАП РФ, и весьма ощутимые. Для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.