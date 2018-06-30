Операторы связи будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до полугода

Рекомендуем
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Операторы связи должны будут хранить записи разговоров и переписку клиентов до полугода, сообщает ТАСС.
Очередная реформа в рамках «пакета Яровой» всступает в силу с 1 июля. «Пакет Яровой» – это пакет антитеррористических поправок в законы, предложенных депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.
На выполнение нового закона компании потратят миллиарды рублей.
Следующая новость
Авария произошла сегодня рано утром на 758-м км трассы М7 «Волга».
В момент ЧП на борту находились 55 человек и четверо членов экипажа.
В Татарстане выпущено 887 тыс. карт национальной платежной системы «Мир».
Легенда аргентинского футбола поддерживает команду своей страны на чемпионате мира в России.
Авария произошла около полуночи в селе Сарманово.
У 27-летнего парня обожгло более 90 процентов тела, и он находится в крайне тяжелом состоянии.
На тлевшие кучи мусора высыпали пять тысяч кубометров земли.
Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля