Акцизный сбор на табак увеличат с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В России с 1 июля повысят акцизные сборы на табачную продукцию, сообщает ТАСС.

В денежном выражении это составит увеличение с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей. Это повлечет за собой рост цен на сигареты.

Антитабачная концепция Минздрава России на 2017 – 2022 годы предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.

Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33 до 25 процентов.