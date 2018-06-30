(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В России с 1 июля повысят акцизные сборы на табачную продукцию, сообщает ТАСС.
В денежном выражении это составит увеличение с 1562 рублей за тысячу штук до 1718 рублей. Это повлечет за собой рост цен на сигареты.
Антитабачная концепция Минздрава России на 2017 – 2022 годы предполагает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение экологического налога на сигареты.
Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения с 33 до 25 процентов.
Следующая новость
Казанцы проиграли из-за пропущенного с пенальти гола в самой концовке встречи.
Для игроков республиканских клубов актер совместно с агентством инвестиционного развития РТ организовали закрытый показ фильма «Тренер».
Мастерская мозаики и камня подготовила к ЧМ-2018 специальную выставку.
Аким Алтай Кульгинов пригласил главу РТ в Уральск на Сабантуй и предложил провести деловой форум с участием представителей бизнеса РТ и Казахстана.
Каменная мозаика размером 127 на 127 см с изображением аргентинского футболиста Лионеля Месси, установлена в отеле «Рамада».
Юноша – активный игрок команды по водному поло в бассейне «Ляйсан», также занимается футболом с шести лет.
Авария произошла сегодня рано утром на 758-м км трассы М7 «Волга».
В момент ЧП на борту находились 55 человек и четверо членов экипажа.
В Татарстане выпущено 887 тыс. карт национальной платежной системы «Мир».
Легенда аргентинского футбола поддерживает команду своей страны на чемпионате мира в России.
Авария произошла около полуночи в селе Сарманово.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля