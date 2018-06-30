Застройщики не смогут самостоятельно распоряжаться деньгами дольщиков

C начала июля застройщики не смогут одновременно реализовывать сразу несколько объектов — только один.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). С 1 июля 2018 года в России начинает работать новая схема продажи жилья. Застройщики откажутся от прямого привлечения средств дольщиков и перейдут на банковское сопровождение, пишут «Известия».

Кроме того, девелоперы не смогут одновременно реализовывать сразу несколько объектов — только один.

А с 1 июля следующего года в обязательном порядке заработают специализированные банковские эскроу-счета, гарантирующие сохранность средств покупателей.

В Татарстане по состоянию на 1 июня 2018 года на контроле находятся всего 26 проблемных долевых объектов, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 229 дольщиков.