Специалисты выявили самых любвеобильных болельщиков

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Специалисты выяснили, кто из болельщиков больше всего готов к роману: самой страстной нацией оказались представители Бразилии, свидетельствует из исследования momondo.ru.
На втором месте – представители Аргентины, на третьем – поляки. Не против пофлиртовать, а также завести отношения испанцы, мексиканцы и французы. Меньше всего настроены на роман представители Великобритании, Португалии, Германии, Японии и Южной Кореи.
Опрос туристического метапоиска показал, что в среднем каждый пятый турист хотя бы раз заводил курортный роман. Главным сюрпризом оказалось, что самые флиртующие мужчины-болельщики родом вовсе не из далеких стран и южных широт, а из соседней Польши: 37 процентов представителей сильного пола из этой страны хотя бы раз состояли в курортных отношениях. Почти такими же любвеобильными оказались туристы из Бразилии (36 процентов). На третьем месте – аргентинцы, которые в 34 процентах случаев заводили романы в поездке.
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