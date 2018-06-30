В России начнут выдавать электронные паспорта транспортных средств.

Обойдется электронный паспорт дешевле бумажного — в 600 рублей вместо 1500.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В России с 1 июля начнут выдавать электронные паспорта транспортных средств. При этом переходный период ввода ЭПТС продлили до 1 ноября 2019 года, пишет «Российская газета».

До этого времени наряду с оформлением электронных паспортов по-прежнему будут выдаваться и бумажные.

ЭПТС будет содержать помимо идентификационных данных автомобиля еще и его технические данные, пробег, информацию о внесении изменений в конструкцию. Кроме того, в него добавят и прохождение техосмотра, данные о страховании.

Электронный аналог обойдется дешевле бумажного документа — в 600 рублей вместо 1500.