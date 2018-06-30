Предприниматели РФ с 1 июля должны перейти на онлайн-кассы

Штрафы индивидуальным предпринимателям за продажу без контрольно-кассовой машины — от 10 тыс. рублей, за неустановку кассы — 1,5-2 тыс. рублей.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Российские предприниматели с 1 июля должны перейти на онлайн-кассы. Штрафы индивидуальным предпринимателям за продажу без контрольно-кассовой машины — от 10 тыс. рублей, за неустановку кассы — 1,5-2 тыс. рублей, сообщают РИА Новости.

Речь идет о второй волне перехода, в которую попали организации и индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога на вмененный доход, осуществляющие деятельность по розничной торговле, включая торговлю с использованием торговых автоматов (вендинг) и по оказанию услуг общественного питания; имеющие наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры. А также индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения.

Руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин в интервью ИА «Татар-информ» сообщал, что в республике работает 46 тыс. единиц касс нового образца, РТ по этому показателю занимает 6-е место в России.