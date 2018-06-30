Предприниматели РФ с 1 июля должны перейти на онлайн-кассы

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Российские предприниматели с 1 июля должны перейти на онлайн-кассы. Штрафы индивидуальным предпринимателям за продажу без контрольно-кассовой машины — от 10 тыс. рублей, за неустановку кассы — 1,5-2 тыс. рублей, сообщают РИА Новости.
Речь идет о второй волне перехода, в которую попали организации и индивидуальные предприниматели — плательщики единого налога на вмененный доход, осуществляющие деятельность по розничной торговле, включая торговлю с использованием торговых автоматов (вендинг) и по оказанию услуг общественного питания; имеющие наемных работников, с которыми заключены трудовые договоры. А также индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения.
Руководитель УФНС России по Татарстану Марат Сафиуллин в интервью ИА «Татар-информ» сообщал, что в республике работает 46 тыс. единиц касс нового образца, РТ по этому показателю занимает 6-е место в России.
Следующая новость
Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.
Известный тележурналист и профессиональный рыболов приехал в Татарстан в поисках тем для нового проекта на телеканале «Дикий».
Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.
Средства на строительство бассейна были выделены из республиканского бюджета.
В состязаниях примут участие фермерские команды из восьми районов республики.
В мероприятии примут участие 20 фольклорных коллективов из 17 районов Татарстана, а это – около трехсот артистов.
Откроет праздник театрализация «Расстелю судьбы я жизни полотно», в котором примут участие мифологические персонажи мордовского эпоса.
Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.
Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке.
Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск», команда СОШ №179 стала лучшей в старшей группе.
Степан Тихонов отказался от вознаграждения.
За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля