Среднее по стране изменение размера платы не превысит 4 процента.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ, среднее по стране изменение размера платы не превысит 4 процента, сообщает РИА Новости.

Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию — 6 процентов; Кемеровскую область и Башкирию — 5,9 процента; Москву, Кировскую и Новгородскую области — 5,5 процента

На итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам председатель ведомства Марат Зарипов сообщил, что этот показатель для Татарстана в 2018 году составит 4,2 процента.