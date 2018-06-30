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(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ, среднее по стране изменение размера платы не превысит 4 процента, сообщает РИА Новости.
Наибольший рост коммунальных тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию — 6 процентов; Кемеровскую область и Башкирию — 5,9 процента; Москву, Кировскую и Новгородскую области — 5,5 процента
На итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам председатель ведомства Марат Зарипов сообщил, что этот показатель для Татарстана в 2018 году составит 4,2 процента.
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Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
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30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля