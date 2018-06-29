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Татар-информ

30 июня 2018, 05:11

ОбществоСельское хозяйство

В Арске пройдет спартакиада фермеров Татарстана

Фото: архив/Султан Исхаков

В состязаниях примут участие фермерские команды из восьми районов республики.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Арске 30 июня пройдет спартакиада среди фермеров Татарстана. Мероприятие посвящено Международному дню кооперации, которое отмечается 7 июля, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

В состязаниях примут участие фермерские команды Арского, Балтасинского, Сабинского, Буинского, Кукморского, Тюлячинского, Менделеевского, Пестречинского районов республики.

Они сразятся в национальной борьбе курэш, гиревом спорте, перетягивании каната, легкой атлетике, прыжках в длину с места и других видах спорта. 

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