В Высокогорском районе состоится праздник татарского фольклора «Тугэрэк уен»

В мероприятии примут участие 20 фольклорных коллективов из 17 районов Татарстана, а это – около трехсот артистов.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). 1 июля в парке Заказанье Высокогорского района во 2-й раз состоится гала-концерт с участием лауреатов Республиканского фестиваля татарского фольклора «Иске Казан тугэрэк уены», сообщает Минкультуры РТ.

В мероприятии примут участие лауреаты фестиваля 2017-го и 2018-го годов — 20 фольклорных коллективов из 17 районов Татарстана, а это – около трехсот артистов.

По программе праздника также пройдут народно-спортивные игры и состязания; национальная борьба — курэш за звание «Абсолютный батыр 2018»; соревнования по конным скачкам; театрализованное представление «В дружбе — сила» и большой хоровод «Тугэрэк уен».

Также в рамках праздника состоится вручение государственных наград и чествование передовиков сельского хозяйства Высокогорского района.