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Татар-информ

30 июня 2018, 07:24

Культура

Удмуртский праздник «Гырон быдтон» отпразднуют в Балтасинском районе

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Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Удмуртский праздник «Гырон быдтон» (конец пахоты) отпразднуют в Балтасинском районе 1 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.

Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.

По преданию удмуртского народа, бог «Вось» 1 июня улетает из молитвенного дома на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они молятся не в храме, а на природе. И, чтобы Бога не обидеть, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы.

В Татарстане праздник проводится с 1998 года. На фестивалях выступают фольклорные ансамбли, исполнители из разных районов республики, а также Удмуртии и других регионов России.

В этом году праздник состоится с участием 21 удмуртского коллектива, в том числе из самой Удмуртии и Кировской области. Кроме этого, пройдет межрегиональный форум удмуртской молодежи «БиГерд» – «Мы – единый Узел».

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