Удмуртский праздник «Гырон быдтон» отпразднуют в Балтасинском районе

Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Удмуртский праздник «Гырон быдтон» (конец пахоты) отпразднуют в Балтасинском районе 1 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры РТ.



Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.



По преданию удмуртского народа, бог «Вось» 1 июня улетает из молитвенного дома на луга и возвращается обратно в Петров день (12 июля). Поэтому в этот период они молятся не в храме, а на природе. И, чтобы Бога не обидеть, с 1 июня по 12 июля запрещено рвать цветы и луговые травы.



В Татарстане праздник проводится с 1998 года. На фестивалях выступают фольклорные ансамбли, исполнители из разных районов республики, а также Удмуртии и других регионов России.



В этом году праздник состоится с участием 21 удмуртского коллектива, в том числе из самой Удмуртии и Кировской области. Кроме этого, пройдет межрегиональный форум удмуртской молодежи «БиГерд» – «Мы – единый Узел».