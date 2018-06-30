Фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь» пройдет в Тетюшском районе

Откроет праздник театрализация «Расстелю судьбы я жизни полотно», в котором примут участие мифологические персонажи мордовского эпоса.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). 30 июня в селе Кильдюшево Тетюшского района в пятый раз пройдет Республиканский фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь», сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Откроет праздник театрализация «Ацаса мон эряфонь шиняти котфть» — «Расстелю судьбы я жизни полотно», в котором примут участие мифологические персонажи мордовского эпоса. Они создадут колорит, и народно-поэтические образы сольются в идиллии с богатством Тетюшской земли.

В празднике примут участие мордовские коллективы Казани, Тетюшского, Алексеевского, Камско-Устьинского, Черемшанского, Лениногорского, Альметьевского районов РТ. А также из соседних республик и областей — Мордовии, Башкортостана, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей.

В программе праздника прозвучит «гармонь мордовская», будет работать «Колодец предсказаний», «Тюштянская ярмарка», на которой будут представлены изделия народных промыслов и ремесел.

Юные гости праздника смогут посетить аттракционы и конкурсно-игровые программы на детской площадке, а взрослые — принять участие в состязаниях «Тюштянь налксемат» («Игры Тюшти») — толкание бревна на дальность, «Бой мешками на бревне», «Перетягивание палки», поднятие бревна и других.

На рыбацком стане участники фестиваля смогут порыбачить, узнать секреты приготовления рыбных блюд и попробовать их.