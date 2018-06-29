В Чистопольском районе отметили праздник женского платка

Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Жительницы села Четыре Двора в Чистопольском районе Татарстана собрались на необычный праздник, посвященный женскому платку, пишет газета «Чистопольские известия».

Мероприятие, которое организовала библиотекарь Альбина Нурутдинова, прошло в местной библиотеке. Платки особенно ценятся женщинами-татарками. Украшением места встречи стали платки, связанные с определенными событиями. Некоторые из них бережно хранятся и достаются из сундуков лишь по особым случаям.

Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились интересными воспоминаниями. Дополнением к беседе стало стихотворение «Кызыл яулык» («Красный платок») в исполнении Халимы Гиззатуллиной.

Мероприятие продолжилось на свежем воздухе за импровизированным столом на траве под шум самовара.