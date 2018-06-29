В Чистопольском районе отметили праздник женского платка

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Фото: chistopol-rt.ru
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Жительницы села Четыре Двора в Чистопольском районе Татарстана собрались на необычный праздник, посвященный женскому платку, пишет газета «Чистопольские известия».
Мероприятие, которое организовала библиотекарь Альбина Нурутдинова, прошло в местной библиотеке. Платки особенно ценятся женщинами-татарками. Украшением места встречи стали платки, связанные с определенными событиями. Некоторые из них бережно хранятся и достаются из сундуков лишь по особым случаям.
Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились интересными воспоминаниями. Дополнением к беседе стало стихотворение «Кызыл яулык» («Красный платок») в исполнении Халимы Гиззатуллиной.
Мероприятие продолжилось на свежем воздухе за импровизированным столом на траве под шум самовара.
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Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.
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