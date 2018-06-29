Делегация из Агрыза побывала на Сабантуе в Перми

Фото: «Агрызские вести»
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Делегация из Агрыза в составе 80 человек во главе с руководителем исполкома района Андреем Авдеевым посетила Сабантуй в Пермском крае, пишет местная газета «Агрызские вести».
Перед поездкой делегация провела большую подготовительную работу.
Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке. Нынешний праздник запомнился пермякам и интересными играми. Гости мероприятия разбивали горшки, бегали с ложкой и яйцом и с коромыслом и ведрами.
Сотрудники Агрызского музея знакомили гостей с историей Агрызского района, работники районного Дома культуры угощали всех национальной выпечкой: треугольниками, губадией, балишами, а также чаем из самовара.
На сцене выступили народный ансамбль «Комеш телле гармун», старочекалдинский коллектив «Сударушка», юные танцоры из We dance; Марс Гатауллин, Лейсан Тимуршина, Елена Скворцова, Баязит Ахунов и Наиль Тазиев исполнили для слушателей свои композиции.
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Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.
Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке.
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