Делегация из Агрыза побывала на Сабантуе в Перми

Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Делегация из Агрыза в составе 80 человек во главе с руководителем исполкома района Андреем Авдеевым посетила Сабантуй в Пермском крае, пишет местная газета «Агрызские вести».

Перед поездкой делегация провела большую подготовительную работу.

Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке. Нынешний праздник запомнился пермякам и интересными играми. Гости мероприятия разбивали горшки, бегали с ложкой и яйцом и с коромыслом и ведрами.

Сотрудники Агрызского музея знакомили гостей с историей Агрызского района, работники районного Дома культуры угощали всех национальной выпечкой: треугольниками, губадией, балишами, а также чаем из самовара.

На сцене выступили народный ансамбль «Комеш телле гармун», старочекалдинский коллектив «Сударушка», юные танцоры из We dance; Марс Гатауллин, Лейсан Тимуршина, Елена Скворцова, Баязит Ахунов и Наиль Тазиев исполнили для слушателей свои композиции.