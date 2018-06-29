В Камских Полянах построят крытый бассейн за 142 миллиона рублей

Средства на строительство бассейна были выделены из республиканского бюджета.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Камских Полянах продолжается строительство плавательного бассейна «Аквамарин», который будет сдан в эксплуатацию летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Идею строительстве бассейна жители Камских Полян поддержали на сайте моногорода.рф. Отдавших свои голоса было более 9 тыс. Средства в размере 142 млн рублей выделены из республиканского бюджета.





Сейчас на объекте ведутся строительно-монтажные работы. В здании будут сооружены две чаши бассейна – для детей и взрослых. Размер большой чаши составит 25 на 8,5 м, размер малой – 10 на 6 м с переменной глубиной от 0,6 до 1 м.

В здании бассейна также будут вестибюль с зоной ожидания, гардероб, медицинский пункт, лаборатория, раздевалки и душевые комнаты, административные и хозяйственные помещения, санузлы. Объект оборудуют пандусами и поручнями для маломобильных групп населения.