Главное
Чемезов: Мы обменяем чуть менее 3 процентов акций КАМАЗа на 3 радиоэлектронных завода в Татарстане

Татар-информ

30 июня 2018, 09:14

ОбществоСпорт

Сергей Апрелов: «Тотальный спиннинг» – соревнования высочайшего уровня

Рекомендуем

Фото: Рамиль Гали


Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В конце лета в Татарстане уже в третий раз состоятся состязания по ловле хищной рыбы «Тотальный спиннинг». Оценку турниру и о собственном к нему отношении в эксклюзивном интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» изложил известный журналист и рыболов Сергей Апрелов.

«К “Тотальному спиннингу” я отношусь с огромным уважением. Вам с первого раза удалось стартовать на очень хорошем уровне и качественно. Сейчас этот турнир рассматривают, как одно из трех-четырех соревнований высочайшего уровня в стране», – сообщил автор и ведущий телепрограммы «Дикая рыбалка».

Совсем недавно Апрелов посетил Казань в поисках тем для свой передачи. Но это было не единственной целью приезда: «Я приехал, как говорится, сверить стрелки по поводу известного турнира “Тотальный спиннинг”, который будет проходить здесь в августе месяце. Я буду принимать в нем участие в качестве ведущего, хотя с огромным удовольствием я бы, конечно, посоревновался», – поделился он.

Попасть на турнир непросто: число участников ограничено ровно сотней экипажей, в каждом из которых по два человека. Уже на второй год «Тотальный спиннинг» стал международным. Об уровне популярности можно судить хотя бы потому, что за два месяца до старта регистрация была завершена.

Впрочем, сам Апрелов считает, что не далек тот день, когда число экипажей, в связи с огромной популярностью турнира, придется удвоить. Возможно, даже проводить региональные отборочные соревнования на право приехать в Казань.

А еще он отметил, что рыболовный спорт в России сейчас на подъеме. И у все большего числа поклонников спиннинга находят в душе отклик и понимание правила бережного отношения к природе. Те, что возведены в ранг правил на «Тотальном спиннинге»: «живая рыба – выше бал» и «поймал – отпусти».

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» на YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30. 

Следующая новость

Казанский рыболов станет героем программы Сергея Апрелова
Новости дня
09:42
Трамп о признании Крыма частью РФ: Посмотрим
09:41
Жертвами аварии с участием автобуса и фуры в Китае стали 18 человек
09:28
Застройщики не смогут самостоятельно распоряжаться деньгами дольщиков
09:14
Сергей Апрелов: «Тотальный спиннинг» – соревнования высочайшего уровня

Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.

09:00
В России начнут выдавать электронные паспорта транспортных средств.
08:45
Сергей Апрелов: Нужно не гоняться за рыболовами, а заниматься браконьерами

Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.

08:30
Предприниматели РФ с 1 июля должны перейти на онлайн-кассы
08:15
Казанский рыболов станет героем программы Сергея Апрелова

Известный тележурналист и профессиональный рыболов приехал в Татарстан в поисках тем для нового проекта на телеканале «Дикий».

08:00
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
07:24
Удмуртский праздник «Гырон быдтон» отпразднуют в Балтасинском районе

Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.

06:12
В Камских Полянах построят крытый бассейн за 142 миллиона рублей

Средства на строительство бассейна были выделены из республиканского бюджета.

05:11
В Арске пройдет спартакиада фермеров Татарстана

В состязаниях примут участие фермерские команды из восьми районов республики.

04:52
В Высокогорском районе состоится праздник татарского фольклора «Тугэрэк уен»

В мероприятии примут участие 20 фольклорных коллективов из 17 районов Татарстана, а это – около трехсот артистов.

03:46
Специалисты выявили самых любвеобильных болельщиков
02:05
Фестиваль мордовской культуры «Валда шинясь» пройдет в Тетюшском районе

Откроет праздник театрализация «Расстелю судьбы я жизни полотно», в котором примут участие мифологические персонажи мордовского эпоса.

01:09
В Чистопольском районе отметили праздник женского платка

Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.

00:32
Делегация из Агрыза побывала на Сабантуе в Перми

Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке.

29.06 23:54
Москва исключила выдачу Сноудена США
29.06 23:40
Туристам будут платить деньги за отдых в России
29.06 23:26
Пентагон увидел угрозу из космоса со стороны России
29.06 23:12
Сборную Южной Кореи закидали яйцами
29.06 22:54
Команды «Зеленодольск» и СОШ № 179 стали лучшими среди юных футболистов РТ

Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск», команда СОШ №179 стала лучшей в старшей группе.

29.06 22:40
Тетюшский студент нашел и вернул владельцу кошелек с солидной суммой денег

Степан Тихонов отказался от вознаграждения.

29.06 22:26
Бесплатные поезда перевезли более 213,5 тыс. болельщиков ЧМ-2018
29.06 22:12
Казань стала одним из лидеров по количеству выпускников Московской школы управления Сколково

За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.

События

30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля

30 июняСергей Апрелов: У рыболовного спорта сейчас появилось второе дыхание

29 июняМесси-мания в Казани: столица Татарстана в ожидании звездного форварда сборной Аргентины

29 июня29 июня – 1 июля: День молодежи, кинопоказы open-air и футбооол

29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах

28 июняФиаско в Казани: что стало главной причиной провала сборной Германии на чемпионате мира по футболу?

28 июняТуристический праздник: продолжение следует