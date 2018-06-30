Сергей Апрелов: «Тотальный спиннинг» – соревнования высочайшего уровня

Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В конце лета в Татарстане уже в третий раз состоятся состязания по ловле хищной рыбы «Тотальный спиннинг». Оценку турниру и о собственном к нему отношении в эксклюзивном интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» изложил известный журналист и рыболов Сергей Апрелов.

«К “Тотальному спиннингу” я отношусь с огромным уважением. Вам с первого раза удалось стартовать на очень хорошем уровне и качественно. Сейчас этот турнир рассматривают, как одно из трех-четырех соревнований высочайшего уровня в стране», – сообщил автор и ведущий телепрограммы «Дикая рыбалка».

Совсем недавно Апрелов посетил Казань в поисках тем для свой передачи. Но это было не единственной целью приезда: «Я приехал, как говорится, сверить стрелки по поводу известного турнира “Тотальный спиннинг”, который будет проходить здесь в августе месяце. Я буду принимать в нем участие в качестве ведущего, хотя с огромным удовольствием я бы, конечно, посоревновался», – поделился он.

Попасть на турнир непросто: число участников ограничено ровно сотней экипажей, в каждом из которых по два человека. Уже на второй год «Тотальный спиннинг» стал международным. Об уровне популярности можно судить хотя бы потому, что за два месяца до старта регистрация была завершена.

Впрочем, сам Апрелов считает, что не далек тот день, когда число экипажей, в связи с огромной популярностью турнира, придется удвоить. Возможно, даже проводить региональные отборочные соревнования на право приехать в Казань.

А еще он отметил, что рыболовный спорт в России сейчас на подъеме. И у все большего числа поклонников спиннинга находят в душе отклик и понимание правила бережного отношения к природе. Те, что возведены в ранг правил на «Тотальном спиннинге»: «живая рыба – выше бал» и «поймал – отпусти».

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» на YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.