Сергей Апрелов: «Тотальный спиннинг» – соревнования высочайшего уровня

Рекомендуем
Фото: Рамиль Гали
(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В конце лета в Татарстане уже в третий раз состоятся состязания по ловле хищной рыбы «Тотальный спиннинг». Оценку турниру и о собственном к нему отношении в эксклюзивном интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» изложил известный журналист и рыболов Сергей Апрелов.
«К “Тотальному спиннингу” я отношусь с огромным уважением. Вам с первого раза удалось стартовать на очень хорошем уровне и качественно. Сейчас этот турнир рассматривают, как одно из трех-четырех соревнований высочайшего уровня в стране», – сообщил автор и ведущий телепрограммы «Дикая рыбалка».
Совсем недавно Апрелов посетил Казань в поисках тем для свой передачи. Но это было не единственной целью приезда: «Я приехал, как говорится, сверить стрелки по поводу известного турнира “Тотальный спиннинг”, который будет проходить здесь в августе месяце. Я буду принимать в нем участие в качестве ведущего, хотя с огромным удовольствием я бы, конечно, посоревновался», – поделился он.
Попасть на турнир непросто: число участников ограничено ровно сотней экипажей, в каждом из которых по два человека. Уже на второй год «Тотальный спиннинг» стал международным. Об уровне популярности можно судить хотя бы потому, что за два месяца до старта регистрация была завершена.
Впрочем, сам Апрелов считает, что не далек тот день, когда число экипажей, в связи с огромной популярностью турнира, придется удвоить. Возможно, даже проводить региональные отборочные соревнования на право приехать в Казань.
А еще он отметил, что рыболовный спорт в России сейчас на подъеме. И у все большего числа поклонников спиннинга находят в душе отклик и понимание правила бережного отношения к природе. Те, что возведены в ранг правил на «Тотальном спиннинге»: «живая рыба – выше бал» и «поймал – отпусти».
Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале ИА «Татар-информ» на YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
Следующая новость
Автор «Дикой рыбалки» вернется в Казань в августе, чтобы стать ведущим рыболовных состязаний.
Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.
Известный тележурналист и профессиональный рыболов приехал в Татарстан в поисках тем для нового проекта на телеканале «Дикий».
Праздник посвящен окончанию весенне-полевых работ и проводится в последние дни летнего солнцестояния перед сенокосом.
Средства на строительство бассейна были выделены из республиканского бюджета.
В состязаниях примут участие фермерские команды из восьми районов республики.
В мероприятии примут участие 20 фольклорных коллективов из 17 районов Татарстана, а это – около трехсот артистов.
Откроет праздник театрализация «Расстелю судьбы я жизни полотно», в котором примут участие мифологические персонажи мордовского эпоса.
Организатор встречи провела небольшой экскурс в историю возникновения платка, а ее гостьи-односельчанки поделились воспоминаниями.
Агрызцы участвуют в пермском Сабантуе третий год подряд и радуют соотечественников песнями и танцами на татарском языке.
Победу в средней возрастной группе завоевала команда «Зеленодольск», команда СОШ №179 стала лучшей в старшей группе.
Степан Тихонов отказался от вознаграждения.
За последний год количество выпускников школы, представляющих Республику Татарстан, увеличилось на 25 процентов.
30 июняРост тарифов ЖКХ, подорожание сигарет и перевод бюджетников на карту «Мир»: какие изменения ждут россиян с 1 июля