Сергей Апрелов: Нужно не гоняться за рыболовами, а заниматься браконьерами

Добытчикам с сетями необходимо противопоставить общественность, которую стоит наделить для этого правами, считает журналист и рыболов.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сменить приоритеты в природоохранных мероприятиях считает необходимым журналист и один из самых известных в России рыболовов Сергей Апрелов. Свою точку зрения он изложил в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Мое личное мнение: рыбоохрана порой занимается несвойственными делами. Не нужно гонять рыболовов. Займитесь сначала тем, кто ловит сетями, кто браконьерствует», – заявил Апрелов.

«У нас ситуация с законом о рыбалке топчется на месте уже лет 20, наверное. На самом деле, ничего придумывать не нужно, а взять то, что у нас уже было: народные дружины, общественные рыбинспекторы. Нужно снова дать права общественности и тогда сама общественность будет этим заниматься этим», – поделился журналист и рыболов.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов силу массмедиа. И такие передачи, как те, что снимает Сергей Апрелов, и материалы в других СМИ, а также работа общественных организаций, рыболовных клубов, интернет-сообществ, должны работать на воспитание в людях культуры рыболовства.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru по ссылке. Видеоверсия опубликована на канале ИА «Татар-информ» на YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.