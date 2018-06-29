Казанский рыболов станет героем программы Сергея Апрелова

Известный тележурналист и профессиональный рыболов приехал в Татарстан в поисках тем для нового проекта на телеканале «Дикий».

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Рифкат Зарипов – мастер трофейной рыбалки из Казани – станет героем телевизионной программы. Новый проект запустил журналист и телеведущий, один из самых известных в России рыболовов Сергей Апрелов. В поиске новых тем он приехал в столицу Татарстана и дал эксклюзивное интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Я приехал снять несколько рыболовных сюжетов. Пока не буду раскрывать секрет. Я готовлю новый проект, он скоро будет выходить на телеканале “Дикий”», – поделился Сергей Апрелов.

Впрочем, чуть позже он все-таки проговорился: один из сюжетов Апрелов решил посвятить человеку, который до сих пор остается для него загадкой: «Есть наш общий знакомый рыболов – Рифкат. У него, с моей точки зрения, все не так. Но это “все не так” ловит гораздо лучше, чем “все так”».

Будучи объектом для подражания и кладезем полезных советов для миллионов российских рыболовов, Сергей Апрелов считает незазорным учиться у казанского спиннингиста. Благодаря снимаемому в Татарстане сюжету такая возможность появится и у многочисленных зрителей «Дикой рыбалки».

Полное интервью с Сергеем Апреловым читайте по ссылке. Видеоверсию смотрите на канале ИА «Татар-информ» на YouTube. Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала «Татарстан 24» смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

