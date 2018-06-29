Туристам будут платить деньги за отдых в России

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о компенсации некоторой части затрат на путевку в Россию для туристов, сообщает ТАСС.
Такое решение позволит сохранить туристический поток в страну после завершения мундиаля в 2018 году.
По словам Медведева, в связи с проводящимся чемпионатом мира по футболу большое количество людей из зарубежных стран узнали о гостеприимстве России и различных туристических предложениях.
«Очень важно сделать так, чтобы путешествие в нашу страну было субсидировано, и, тем самым, чтобы была чуть ниже стоимость приезда», — подчеркнул он.
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