Туристам будут платить деньги за отдых в России

По словам Медведева, в связи с ЧМ-2018 большое количество иностранных людей узнали о гостеприимстве России.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти рассмотреть вопрос о компенсации некоторой части затрат на путевку в Россию для туристов, сообщает ТАСС.

Такое решение позволит сохранить туристический поток в страну после завершения мундиаля в 2018 году.

По словам Медведева, в связи с проводящимся чемпионатом мира по футболу большое количество людей из зарубежных стран узнали о гостеприимстве России и различных туристических предложениях.

«Очень важно сделать так, чтобы путешествие в нашу страну было субсидировано, и, тем самым, чтобы была чуть ниже стоимость приезда», — подчеркнул он.