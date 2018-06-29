Пентагон увидел угрозу из космоса со стороны России

В Министерстве обороны США отметили, что технологическое превосходство страны постепенно исчезает.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Глава разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли заявил, что космическое оружие России и Китая появится в ближайшем будущем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Эшли, оба государства работают над технологиями, которые позволят поражать спутники как с земли, так и из космоса.

Генерал-лейтенант заключил, что соперничество только усиливается и технологическое превосходство США исчезает.