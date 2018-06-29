В Москве прошло шествие в честь «Дня мертвых»

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(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Гостином дворе в Москве прошел фестиваль в честь Дня мертвых, сообщает РИА Новости.
Фестиваль в честь мексиканского праздника был приурочен к мундиалю. Гости увидели костюмированное представление и национальные танцы Мексики. На сцене выступал ансамбль мариачи — один из самых распространенных жанров народной музыки.
По словам организаторов, день мертвых — один из старых традиций Мексики, целью праздника является объединение семьи. Люди в этот день вспоминают об умерших близких.
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