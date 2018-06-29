Сборную Южной Кореи закидали яйцами

Команда заняла третье место в группе F на мундиале.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). После прилета сборной Южной Кореи на родину игроков забросали яйцами, сообщает РИА Новости.

Сборная вернулась домой в пятницу днем, и когда проходила торжественная встреча, на которой присутствовали почти 500 болельщиков, неизвестные бросили в футболистов яйца и подушки.

Главный тренер Син Тхэен отметил, что хотел бы остаться в России как можно дольше.

Команда заняла третье место в группе F на мундиале. Они набрали три очка и таким образом не добралась до плей-офф.