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Татар-информ

29 июня 2018, 21:58

Общество

Учитель на Урале получила выговор за грамоты с украинским флагом

Педагог по невнимательности распечатал из Интернета бланк с украинским флагом и вручила их выпускникам.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В городе Серове (Свердловская область) классная руководительница из школы № 22 получила выговор, сообщает РИА Новости. 

Учительница по невнимательности распечатала из Интернета бланк с украинским флагом и вручила их выпускникам. 

Свою ошибку педагог заметила при вручении, рассказывает начальник управления образования Свердловского городского округа Александр Колганов. На данный момент классная руководительница изъяла грамоты с украинской символикой и раздала с символикой России.

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