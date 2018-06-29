Учитель на Урале получила выговор за грамоты с украинским флагом

Педагог по невнимательности распечатал из Интернета бланк с украинским флагом и вручила их выпускникам.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В городе Серове (Свердловская область) классная руководительница из школы № 22 получила выговор, сообщает РИА Новости.

Учительница по невнимательности распечатала из Интернета бланк с украинским флагом и вручила их выпускникам.

Свою ошибку педагог заметила при вручении, рассказывает начальник управления образования Свердловского городского округа Александр Колганов. На данный момент классная руководительница изъяла грамоты с украинской символикой и раздала с символикой России.