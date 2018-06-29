Минниханов осмотрел экспозицию гоночных машин «КАМАЗ-Мастер»

Руководитель команды Владимир Чагин поделился, что есть идея создать музей, который будет посвящён становлению «КАМАЗ-Мастер».

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В рамках рабочего визита в Набережные Челны глава республики Рустам Минниханов и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов посетили выставку гоночных грузовиков «КАМАЗ-Мастер», сообщает пресс-служба Президента РТ.

На площадке представлялись образцы восьми поколений спортивных машин «КАМАЗа». Так, на экспозиции был первый грузовик, на котором автогонщики Челнов впервые выступили на ралли «Ельч» в 1988 году в Польше. Тогда команда заняла 2 место. В те времена автогонщики использовали обычный серийный внедорожник «КАМАЗ-4310». Экземпляр удалось сохранить благодаря челнинскому предпринимателю, который полностью его восстановил.

Также гостям показали новую гоночную модель «КАМАЗа», чьи испытания завершились на днях. Спортсмены «КАМАЗ-Мастер» планируют выступить на ней уже в на ближайших гонках.

Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин поделился, что есть идея создать музей, который будет посвящён становлению «КАМАЗ-Мастер». Президент республики поддержал данную инициативу.