Главный тренер сборной Аргентины: «В матче с Францией мы не сможем принять поражение»

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли перед матчем плей-офф чемпионата мира против сборной Франции в Казани заявил, что его команда будет очень мотивирована и не сможет принять поражение.
Матч аргентинцев с французами пройдёт в столице Татарстана 30 июня. «Я уверен в возможностях своих игроков контролировать матч. Все будет зависеть от того, как мы справимся с конкретными ситуациями. Если французы найдут пространство, нам будет сложно. Но моя команда будет играть агрессивно, создавать моменты. Вы увидите мотивированную команду. Мы не сможем принять поражение в этой игре. Аргентинская сборная играет не только сердцем, одним сердцем не выиграешь. Мы знаем, что можем навязать соперникам свой стиль», — отметил Сампаоли.
Тренер также добавил, что пока не принял решения по стартовому составу. «У Аргентины немало вариантов, много высококлассных футболистов. Мы сильны морально, это позволит нам выйти на поле спокойными и уверенными. У Франции меня беспокоит уровень навыков некоторых игроков — там есть футболисты с большой буквы, выдающиеся игроки. Их сила — в быстрой игре, передачах, переходах из обороны в атаку. Они хорошо двигают мяч, прекрасно действуют на стандартах. Кроме индивидуально сильных игроков у них есть коллективная сила. Они будут навязывать скорость, попытаются нанести урон на флангах. Нам придётся противостоять этому. Беготня — это не наша игра, мы постараемся владеть мячом», — подчеркнул специалист.
Сборная Аргентина заняла второе место в группе D чемпионата мира и попала в 1/8 финала на команду Франции — матч пройдет в Казани 30 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.
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