Сампаоли назвал Месси гением перед матчем чемпионата мира против Франции

По словам главного тренера сборной Аргентины, его нападающий является лучшим футболистом Вселенной.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли перед матчем 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Франции в Казани назвал форварда Лионеля Месси «гением» и «лучшим игроком Вселенной».

Сампаоли подчеркнул, что у французов наверняка будет план нейтрализации Месси. «У них будет свой план, у нас — свой. В нашем распоряжении есть лучший игрок Вселенной, поэтому посмотрим, чей план окажется успешнее. Месси верен команде, и это видно на поле. Он ясно видит футбол. Иногда он позволяет нам увидеть такие вещи, что видны лишь гению. Он — яркая звезда для нас всех, и иногда нам сложно быть на высоте такого игрока, как Лео. Мы пытаемся приблизиться к его уровню», — отметил Сампаоли.

Сборная Аргентины заняла второе место в группе D чемпионата мира и попала в 1/8 финала на команду Франции — матч пройдет в Казани 30 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.