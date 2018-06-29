Сампаоли – об обсуждении замены с Месси: «Это наше личное дело»

Тренер объяснил, что передавал Месси тактические указания по ходу матча.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал эпизод матча против Нигерии, в котором он, по мнению СМИ, советовался с Лионелем Месси по поводу очередной замены.

В СМИ появилась информация, что Сампаоли обсуждал с Месси то, стоит ли выпускать на замену Серхио Агуэро. «То, что я говорю игрокам — это наше личное дело. Не стоит озвучивать это в микрофон. Я помню этот момент. Это наша внутренняя информация. Это не то, что вы поняли. Я передавал Месси тактические изменения, не более того», — заявил Сампаоли.

Сборная Аргентина заняла второе место в группе D чемпионата мира и попала в 1/8 финала на команду Франции — матч пройдет в Казани 30 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.