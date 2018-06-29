Эвер Банега: «В матче против Франции мы должны передавать мяч Месси в нужный момент»

Полузащитник сборной Аргентины отметил, что в последнем матче на чемпионате мира лидер команды почувствовал уверенность.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной Аргентина Эвер Банега на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала чемпионата мира в Казани заявил, что лидер аргентинской команды Месси почувствовал уверенность после выхода в плей-офф.

Аргентинцы сыграют в Казани против сборной Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира 30 июня. По словам Банеги, все игроки его команды должны брать пример с Лионеля Месси. «С ним всегда приятно играть, все мы знаем, что это за футболист. С течением лет он набрался опыта, в последнем матче против Нигерии он выложился по максимуму для команды. В одном из ключевых эпизодов он бросился за мячом: мы все должны так играть в интересах команды. В матче против Франции его будут окружать соперники, так происходит во всех играх. Мы должны передавать ему мяч в нужный момент, помогать, чтобы ему было комфортно. Он не очень комфортно чувствовал себя на старте турнира. Но в последней игры мы смогли победить, и он почувствовал уверенность. Месси великолепно играет в сборной и, надеюсь, будет верен ей ещё много лет», — отметил Банега.

Сборная Аргентина заняла второе место в группе D чемпионата мира и попала в 1/8 финала на команду Франции — матч пройдет в Казани 30 июня и начнется в 17.00 по московскому времени.