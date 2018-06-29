«Приехали только ради Месси!»: фанаты со слезами на глазах встретили легенду футбола в Казани

Сборная Аргентины заселилась в казанский отель под крики нескольких сотен поклонников со всего мира.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня днем сборная Аргентины по футболу, которая завтра в 17:00 на стадионе «Казань Арена» сыграет в первом матче 1/8 финала ЧМ-2018 с командой Франции, приехала в Казань и разместилась в отеле «Рамада». Корреспондент ИА «Татар-информ» стал свидетелем массового скопления поклонников звезды сборной Аргентины и «Барселоны» Лионеля Месси.

Французская сборная прилетела в Казань на несколько часов раньше аргентинской, и такого шума ее появление не вызвало — лидерам этой команды, Антуану Гризману или Мбаппе, далеко до вселенской популярности Месси.

Поселились аргентинцы в отель «Рамада», только у него и «Миража» есть лицензия ФИФА на размещение сборных-участниц ЧМ-2018 в Казани. Именно в «Рамаде» год назад в ходе Кубка конфедераций жила сборная Португалии с Криштиану Роналду, в честь которого на стене дома во дворе отеля был нарисован портрет-граффити. Во время мундиаля рядом появилось и изображение Месси.

Толпа поклонников заполонила подступы к отелю еще за несколько часов до приезда своих любимцев. «Неужели это все из-за одного игрока? Почти все болельщики в майках сборной Аргентины с номером 10 и фамилией Месси», — недоумевал сержант полиции Рамиль, следящий за порядком во время встречи аргентинской сборной.

Понять болельщиков можно: они обожают не просто прекрасного футболиста, но и одного из самых популярных людей планеты. «Лионель никогда не торчит в рекламе и не рекламирует себя, как этот кривляка Роналду, — пояснил агент по недвижимости из родного города Месси Росарио Мигель Бурхес. — Он такой, как все, я знаю его родной дом в Росарио, но играет он, как бог». В сборной Аргентины есть еще один земляк Месси, защитник Кристиан Ансальди, чемпион России в составе казанского «Рубина».

Толпа радостно взревела, когда к отелю по улице Гаяза Исхаки подкатил автобус аргентинской сборной с надписью на борту «Together for a dream» (Вместе к мечте). Но увидеть игроков, выходящих из автобуса, могли только первые ряды фанатов, прижатых к металлическому ограждению.

«Ди Мария! Дибала! Агуэро!» — восторженно приветствовала толпа появление аргентинских звезд. Месси вышел из автобуса одним из последних, успев устало кивнуть фанатам. Жить он будет в президентском номере.

Мало кто ушел от заветного отеля после того, как сборная Аргентины уже зашла внутрь своего казанского прибежища: фанаты ждали возможного отъезда любимцев на тренировку.

Корреспонденту агентства бросился в глаза юноша со слезами на глазах. «Он же видел Месси! — пояснил друг фаната, московский студент Василий. — Мы приехали с Вовкой в Казань только ради Месси. Мы были на всех матчах сборной Аргентины на ЧМ-2018: в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Теперь будем болеть за него и в Казани. Уверен, Аргентина пройдет Францию и выйдет в четвертьфинал, а потом дойдет и до финала!».

Завтра в 17:00 на «Казань Арене» сборные Франции и Аргентины поспорят за путевку в четвертьфинал ЧМ-2018.