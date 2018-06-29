«Рубин» предложил сборной Франции услуги по нейтрализации Месси

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Фото: архив/Ильнар Тухбатов
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Казанский клуб «Рубин» предложил сборной Франции по футболу свои услуги по нейтрализации нападающего аргентинской команды Лионеля Месси. Об этом говорится на странице клуба в социальной сети Twitter.
«Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Лео Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации», — говорится в сообщении «Рубина».
«Барселона», нападающим которой является Месси, дважды играла с «Рубином» в столице Татарстана. Оба раза Месси не забивал мяч.
Hey, @FrenchTeam, we know how to stop Leo Messi in Kazan😏— «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июня 2018 г.
Contact with us, if you want more information🙌🏻#WorldCup #FRA #ARG pic.twitter.com/kmpQMXuNes
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