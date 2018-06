«Рубин» предложил сборной Франции услуги по нейтрализации Месси

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Казанский клуб «Рубин» предложил сборной Франции по футболу свои услуги по нейтрализации нападающего аргентинской команды Лионеля Месси. Об этом говорится на странице клуба в социальной сети Twitter.

«Эй, сборная Франции, мы знаем, как остановить Лео Месси в Казани. Свяжитесь с нами, если хотите получить больше информации», — говорится в сообщении «Рубина».

«Барселона», нападающим которой является Месси, дважды играла с «Рубином» в столице Татарстана. Оба раза Месси не забивал мяч.

Hey, @FrenchTeam, we know how to stop Leo Messi in Kazan😏



Contact with us, if you want more information🙌🏻#WorldCup #FRA #ARG pic.twitter.com/kmpQMXuNes