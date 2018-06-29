Площадь тлеющих отходов с 2000 кв. метров уменьшилась до 350 кв. метров.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). На тлеющий полигон ТБО в Лениногорском районе высыпали полторы тысячи кубометров земли, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на полигоне ТБО под Лениногорском загорелся мусор. Площадь пожара составила 2000 кв. метров.

К десяти часам утра удалось локализовать пожар. К полудню открытое горение было ликвидировано.

К шести часам вечера на тлеющие отходы было высыпано свыше полутора тысяч кубометров земли. Продолжается проливка водой тлеющих участков. За это время площадь тления с 2000 кв. метров уменьшилась до 350 кв. метров.

Всего в ликвидации аварии принимают участие 41 человек и 25 единиц техники.

