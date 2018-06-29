Артисты из США и Бангладеш заявились на участие в фестивале-конкурсе имени Альфии Авзаловой

Зарубежные ансамбли исполнят песни на татарском языке из репертуара известной певицы.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Ансамбли из США и Бангладеш планируют принять участие в международном фестивале и конкурсе имени Альфии Авзаловой, который состоится в октябре этого года. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала дочь татарской исполнительницы Зульфия Авзалова (Нигмедзянова).

«Все иностранные группы, которые приедут к нам, будут исполнять одну песню из репертуара Альфии Авзаловой, это является одним из условий конкурса», — отметила Авзалова.

По ее словам, «Ансамбль скалистых гор» из американского штата Монтана исполнит татарские танцы и песни.

«Артисты из Бангладеш, скорее всего, приедут к нам на это мероприятие и будут петь песни из репертуара Альфии Авзаловой, один куплет песни они исполнят на татарском языке», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Зульфия Авзалова исполнит на фан-фесте в Казани песни из репертуара своей матери.