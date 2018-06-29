Татарстанка Зиля Батыршина побила два рекорда на юниорском Кубке мира по стендовой стрельбе

В составе российской сборной спортсменка завоевала золотую медаль в командном ските.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Зиля Батыршина из Татарстана побила два рекорда на юниорском Кубке мира по стендовой стрельбе. Об этом сообщает пресс-атташе Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Ольга Камардина.

В составе сборной России спортсменка стала обладательницей золотой медали в командном ските. Вместе с Анной Жадновой и Еленой Бухоновой Батыршина настреляла 308 очков – таким образом, они установили юниорский мировой рекорд. Серебряная награда досталась китаянкам, бронзовая – индианкам.

В личном турнире татарстанка завершила квалификацию со 110 мишеней из 125 возможных, также став соавтором юниорского мирового рекорда. Однако в финале она продемонстрировала лишь четвертый результат, сделав 30 точных выстрелов.

Соревнования проходили с 23 по 28 июня в немецком городе Зуль (федеральная земля Тюрингия). Всего в них участвовали пять татарстанцев – помимо Зили Батыршиной, это были Александр Филиппов, Геннадий Мамкин и Полина Князева (трап), а также Елизавета Евграфова (скит).