Из-за вони в Заинске приостановлены работы на полях фильтрации сахарного завода

Рекомендуем
(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Заинске из-за сильного неприятного запаха, на который последнее время жалуются жители города, приостановлены работы по очистке от иловых отложений, которые велись на полях фильтрации ОАО «Заинский сахар». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба, созданного в связи с обращениями местных жителей. Его членами стали замглавы Минэкологии РТ Фаяз Шакиров, глава Заинского района республики Разиф Каримов, начальник Закамского территориального управления Минэкологии РТ Алексей Лобанов, Заинский городской прокурор Ринат Каримов, заместитель руководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Николай Нифатов и главный инженер ОАО «Заинский сахар» Николай Бусургин.
Сейчас сотрудники лаборатории сахарного завода вместе с представителями Роспотребнадзора исследует воздействие реагентов на качество воздуха. Если оно окажется достаточно сильным, со 2 июля предполагается начать обработку ими полей фильтрации.
Жалоба жительницы Заинска на «ужасный запах» была опубликована в системе «Народный контроль» еще 23 мая. Однако Управление Роспотребнадзора по РТ не обнаружило во взятых пробах воздуха превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
В последние дни заинцы публикуют в социальных сетях записи об окутавшем город отвратительном запахе. Они выложены под такими хэштегами, как #взаинскевоняет, #мызадыхаемся и #спасите. По мнению горожан, источником вони могут быть очистные сооружения «Заинского сахара», куда якобы вывезли свеклу, которую не смогли переработать в прошлом году. Насколько это предположение соответствует действительности, неизвестно.
Следующая новость
«Барселона» дважды играла с «Рубином» в столице Татарстана.
Площадь тлеющих отходов с 2000 кв. метров уменьшилась до 350 кв. метров.
На строительство планируется выделить 10 млн рублей в текущем году.
Зарубежные ансамбли исполнят песни на татарском языке из репертуара известной певицы.
Участок автодороги от 28,2 км до 32,4 км будет закрыт почти на три месяца.
Победитель второго тура (Лиги батыров) получает Кубок губадии – «Губадия Сup» и неофициальное звание чемпиона Татарстана по проведению Сабантуя.
Выпускников пригласили на вакантные должности в ГКУ «Бугульминское лесничество».
В городе в связи с многочисленными жалобами жителей на неприятный запах создан оперативный штаб.
На концерте, посвященном памяти Альфии Авзаловой, Зульфия Авзалова выступит совместно с Венерой Ганеевой, Ильнаром Мирановым и Ранилем Нуриевым.
ДТП произошло сегодня днем в Лениногорском районе республики на подъеме в населенный пункт Старое Шугурово.
Президент РТ сообщил, что собирается оставаться преданным болельщиком сборной России до конца.
Торжественная церемония старта работ во дворе дома на Тукая, 33 пройдет с участием музыкантов и представителей власти.
Сооружение препятствует проходу по реке маломерных судов.
Находки были сделаны во время реставрации объекта культурного наследия на Московской, 70.
Два футбольных персонажа практически пропорциональны, отметил художник Дмитрий Кудинов.
Илдус Нафиков вручил ветерану медаль Республики Татарстана «За доблестный труд».
Голкипер французской команды рассказал, как нужно сыграть против Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира.
Фланговый защитник пропустит матч 1/8 финала чемпионата мира из-за травмы.
Люди погибают в этом году даже в тех водоемах, где давно никто не тонул.
Главный тренер сборной Франции прокомментировал подготовку своей команды к матчу 1/8 финала чемпионата мира в Казани.
Занятие известного спортсмена организаторы специально перенесли с раннего утра на 11 часов.
29 июняЗарубежные фанаты в Казани: спасение утопающего, дайвинг на Голубом озере и помолвка на трибунах