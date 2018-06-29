Из-за вони в Заинске приостановлены работы на полях фильтрации сахарного завода

В городе в связи с многочисленными жалобами жителей на неприятный запах создан оперативный штаб.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). В Заинске из-за сильного неприятного запаха, на который последнее время жалуются жители города, приостановлены работы по очистке от иловых отложений, которые велись на полях фильтрации ОАО «Заинский сахар». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба, созданного в связи с обращениями местных жителей. Его членами стали замглавы Минэкологии РТ Фаяз Шакиров, глава Заинского района республики Разиф Каримов, начальник Закамского территориального управления Минэкологии РТ Алексей Лобанов, Заинский городской прокурор Ринат Каримов, заместитель руководителя исполкома района по инфраструктурному развитию Николай Нифатов и главный инженер ОАО «Заинский сахар» Николай Бусургин.

Сейчас сотрудники лаборатории сахарного завода вместе с представителями Роспотребнадзора исследует воздействие реагентов на качество воздуха. Если оно окажется достаточно сильным, со 2 июля предполагается начать обработку ими полей фильтрации.

Жалоба жительницы Заинска на «ужасный запах» была опубликована в системе «Народный контроль» еще 23 мая. Однако Управление Роспотребнадзора по РТ не обнаружило во взятых пробах воздуха превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В последние дни заинцы публикуют в социальных сетях записи об окутавшем город отвратительном запахе. Они выложены под такими хэштегами, как #взаинскевоняет, #мызадыхаемся и #спасите. По мнению горожан, источником вони могут быть очистные сооружения «Заинского сахара», куда якобы вывезли свеклу, которую не смогли переработать в прошлом году. Насколько это предположение соответствует действительности, неизвестно.